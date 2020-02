Attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook riconducibile agli Ultras Licata 1977 , i tifosi del Licata hanno mandato un duro messaggio alla squadra dopo la pensante sconfitta rimediata con il Savoia. Ecco il messaggio dei tifosi: “Dopo una prestazione così Vergognosa e con tante assenze “Evitabili” in terra Campana non ci venite a dire che vi volete riscattare col Palermo e mettere in campo l’ardore agonistico e la determinazione che non è stata messa in campo col Savoia !!! Era più corretto che la “partita della vita” si andasse a fare a Torre Annunziata . Domenica col Palermo dovrà essere una festa e del risultato a noi non importa proprio nulla !! Pensiamo solo ad accogliere degnamente il Palermo Calcio ed il Popolo Palermitano. Forza Licata e Forza Palermo”. In basso il post in questione.

