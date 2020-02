Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Giovanni Rais, dg del Savoia, ha parlato dell’attacco di una testata web palermitana nei confronti del patron del club Alfonso Mazzamauro. Ecco le sue parole: «Ho letto l’articolo e sono rimasto basito. Chi lo ha scritto mi sembra di età matura e pure per la superficialità con la quale ha definito il nostro presidente dimostra di non conoscere i fatti. La famiglia Mazzamauro investe direttamente nel Savoia a differenza di chi chiede aiuto ad amici d’oltre Oceano per andare avanti. Quella riportata è una vera e propria offesa nei confronti di Mazzamauro e di tutto il Savoia. Sono articoli come questi che non fanno altro che aumentare la tensione travisando la realtà, io lo definisco un vero e proprio terrorismo del web».