Non si placano le polemiche in quel di Torre Annunziata. In particolar modo “Solosavoia.it” si sofferma sulle parole rilasciate da Tony Di Pizza ai microfoni di Gold 78. Il portale campano ha commentato le parole del vice presidente rosanero scrivendo: “Non c’è niente da fare. A Palermo si continua a pensare al Savoia. Mentre a Torre Annunziata si guarda avanti e si pensa ad onorare fino alla fine il campionato, guardando in casa propria, sponda rosanero si parla di Savoia. E stavolta a farlo non è il ‘Carrozzieri’ di turno ma Tony Di Piazza, vice presidente della S.S.D. Palermo. Come usa fare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche il buon Di Piazza, da Oltre Oceano, si diverte con i suoi tweet ad esprimere i propri pensieri. Stavolta però le esternazioni dell’imprenditore sono state più dirette. Durante la trasmissione Diretta Stadio dell’emittente siciliana Gold 78 Di Piazza, ha affermato: «La partita in casa con il Savoia è stata strana, per questo abbiamo perso, ormai non ci penso, smentisco chi dice che abbiamo paura di andare a Torre. Noi ci andiamo per vincere e zittire le polemiche. Al Savoia piace creare polemiche per riscaldare i propri tifosi, ma noi lasciamo a loro le chiacchiere e andiamo a Torre per vincere. Pensiamo solo a giocare e a batterli quando in casa loro».Parole che oggettivamente fanno riflettere e che non sono per nulla accondiscendenti ed amichevoli come quelle che lo stesso Di Piazza aveva profferito qualche settimana fa”.