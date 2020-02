Continua la polemica a distanza tra gli ambienti di Savoia e Palermo. Dopo la vittoria nel derby contro l’FC Messina, il sito “Oplontini.com”, che approfondisce i temi relativi alla squadra oplontina, ha evidenziato una presunta svista arbitrale favorevole alla squadra di Pergolizzi: “Errore dopo errore il Palermo sta volando in Lega Pro. Ecco un altro errore arbitrale che ha gravemente condizionato la partita odierna tra Palermo e FC Messina. Non solo il Palermo si è portato in vantaggio con un gol chiaramente irregolare, ma sul risultato di 0-0 non è stato concesso ai peloritani un calcio di rigore sacrosanto. Chissà se qualche sito palermitano che continua a parlare di “piagnistei oplontini” commenterà anche queste immagini…”. In basso, l’azione contestata: