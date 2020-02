Nelle ultime ore è giunto in Sicilia un team di inviati americani, incaricati dal colosso statunitense del “food on demand” di individuare una location idonea per investire, anche sul fronte calcistico: “Cerchiamo una piazza ottimale per il nostro business – queste le prime parole pronunciate dai valutatori nei loro incontri con alcune aziende del territorio palermitano – e passionale per investire nel calcio, che sarà il veicolo promozionale del nostro modo di lavorare e fare profitto”. Secondo quanto riportato da “Salernitanalive.it”, la verifica delle tre aree industriali di Palermo (Brancaccio, Carini e Termini Imerese) ha soddisfatto solo a metà gli ispettori Usa. Inoltre, non hanno entusiasmato le risposte fornite dalla Regione Sicilia e dal Comune di Palermo. Anche l’approccio calcistico non ha colpito, considerando il Palermo in Serie D. Adesso, gli ispettori Usa valuteranno l’Etna Valley.