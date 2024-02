Da nerazzurro a bianconero, la Juventus preleva ancora dalla rivale: firma a giugno

Giuntoli prepara il grande colpo. La Juventus chiude per il nerazzurro e beffa la rivale: tifosi increduli.

La Juventus, in cerca di rinforzi per la prossima stagione, sembra pronta a compiere una mossa audace nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto si apprende infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino un giocatore chiave di una sua rivale, con l’obiettivo non solo di migliorare la propria squadra, ma anche di infliggere un bello sgarbo alla concorrenza. Anche queste sono strategie di mercato del resto, che possono spostare gli equilibri.

L’idea di Giuntoli sarebbe quella infatti di privare i nerazzurri di uno dei suoi migliori calciatori. Una beffa alla squadra rivale che ha suscitato anche un certo scalpore nell’ambiente, ma il trasferimento potrebbe procedere senza intoppi. Arrivati a questo punto la Juventus sembra veramente decisa ad affondare il colpo, e i tifosi nerazzurri dovranno dire addio al proprio beniamino.

La mossa della Juventus arriva anche in seguito alla necessità di dovere intervenire in una zona specifica del campo, al momento carente di qualità a detta di molti. In questo modo Giuntoli potrà consegnare ad Allegri un rinforzo importante che permetterà alla Juve di effettuare il salto di qualità.

Juventus, che colpo a centrocampo: nerazzurri rassegnati

La Juventus, che con il pareggio di Verona ha salutato quasi ogni ambizione di tricolore, pensa già alla prossima stagione. I bianconeri infatti saranno tra le squadre più attive del calciomercato, per rinforzare una rosa incompleta in diversi reparti. Si pensa molto alla difesa, con alcuni calciatori finiti nel mirino della critica per le recenti uscite maldestre, ma anche al centrocampo, cuore della squadra che necessita assolutamente rimpiazzi.

Squalifiche e infortuni quest’anno hanno decimato la mediana di Allegri, che in estate potrà invece rinforzarsi alla grande. Un nome su tutti scalda il cuore dei tifosi bianconeri. Si tratta dell’olandese Koopmeiners, uno dei centrocampisti più forti della Serie A, che per la giusta offerta potrebbe lasciare Bergamo per accasarsi alla Vecchia Signora.

Koopmeiners a un passo: le mosse di Giuntoli

Classe 1995, alla terza stagione da protagonista all’Atalanta, Teun Koppmeiners sembra essere a un passo dalla cessione alla Juventus. Arrivato dall’Az nell’estate del 2021 per circa 15 milioni di euro, il suo valore è ormai quasi triplicato e l’Atalanta si prepara all’ennesima straordinaria plusvalenza. Il mancino nativo di Castricum ha di recente rinnovato il suo contratto fino al 2027, dunque per portarlo via dalla corte di Gasperini la Juventus dovrà mettere sul piatto un’offerta importante.

Giuntoli, che per strapparlo all’Atalanta sa di dover offrire almeno 30-35 milioni, potrebbe optare per il prestito con diritto di riscatto, o inserire alcune contropartite. La Juventus nella trattativa dovrà fare i conti col bilancio.