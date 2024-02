Conte ha scelto, è tutto fatto: subentro immediato per gli ottavi di Champions League

Antonio Conte ha scelto il suo futuro. L’allenatore pronto a prendere le redini di un top club già per gli ottavi di Champions League.

L’allenatore più corteggiato del momento. Antonio Conte fa gola a tanti club, soprattutto a quelli in difficoltà. Lo dice la sua storia; più complicata è la base di partenza, più eclatante è il risultato della cura, e l’ex Tottenham nel risollevare le sorti delle squadra in difficoltà è un vero maestro. Di recente è inoltre finito sulle prime pagine di tutti i quotidiani sportivi per una recente intervista rilasciata in Inghilterra.

Conte ha voglia, lo ha detto lui stesso, di tornare subito ad allenare, senza indugiare ancora nella “vacanza” dopo l’addio agli Spurs. Dopo Londra Antonio cerca un’altra avventura importante, in club pronto a vincere, e una concreta offerta sembra essere arrivata in queste ore. Lo riferisce la Bild, che ha parlato anche di possibile subentro a stagione in corso.

L’allenatore salentino potrebbe dunque sostituire l’attuale tecnico, nel bel mezzo di una bufera tra rapporto con i calciatori, crisi di risultati e critiche feroci della stampa, e prendere la squadra ancora in corsa in Champions League prima del ritorno degli ottavi.

Conte arriva subito: primi contatti

È stata la Bild a inizio settimana a parlare di primi contatti tra Antonio Conte e il Bayern Monaco. I bavaresi stanno affrontando una dura crisi in questo mese di febbraio, avendo perso lo scontro diretto in Bundesliga, l’andata degli ottavi di Champions League con la Lazio e ancora la gara successiva, in campionato. Ecco perché l’attuale allenatore Tuchel è ormai con le valigie in mano, soprattutto dopo una presunta lite negli spogliatoi.

A fine stagione, in caso di ulteriori risultati negativi, la sua partenza è ormai certa e Antonio Conte potrebbe essere il sostituto giusto per risollevare le sorti del prestigioso club tedesco. Secondo l’importante quotidiano Bild però, ci sarebbero stati i primi contatti tra Conte e il Bayern, e non si esclude la clamorosa possibilità di un subentro a stagione ancora in corso.

Conte, sogno sfumato per le italiane

Qualora Conte dovesse dunque trasferirsi in Baviera, le italiane interessate rimarrebbero a guardare deluse. In testa c’era il Milan, che aveva anche ricevuto il gradimento dell’ex Juve. Conte infatti pare apprezzi il progetto della società rossonera, l’attuale rosa, e gli obiettivi futuri del club. Ma anche il Napoli rimarrebbe senza piano B, con De Laurentiis che ha ingaggiato Calzona fino al termine della stagione esonerando Mazzarri.

La Juventus, terza pretendente, a questo punto punterebbe tutto su Thiago Motta. La palla passa adesso ad Antonio Conte, che aveva aperto a un ritorno in Serie A. Prima di farlo però, l’ipotesi di un’esperienza in Bundesliga – per provare a vincere anche in Germania – potrebbe essere quella più concreta.