Segue le orme di Calhanoglu’: l’Inter prepara un altro schiaffo al Milan | C’è l’offerta dei nerazzurri

L’Inter sogna il Calhanoglu bis, e prova a dare un altro schiaffo al Milan. I nerazzurri hanno presentato l’offerta.

Intrighi di mercato con ancora protagoniste le due milanesi all’orizzonte. L’estate si prospetta scoppiettante per Inter e Milan, con le strade delle cugine che spesso si sono incrociate negli ultimi anni in ambito mercato. Da Giroud a Taremi, da Thuram a Frattesi, fino al più eclatante: Hakan Calhangolu. Il turco, che ha detto addio al Milan nel 2021, ha fatto le recenti fortune dell’Inter e adesso si prospetta un altro colpo per beffare il diavolo in casa Inter.

I nerazzurri potrebbero puntare a un altro calciatore ai margini del progetto rossonero, che dopo essere stato acquistato non ha mai trovato spazio. In questo senso Simone Inzaghi potrebbe nuovamente accettare la sfida di rivalorizzarlo, dandogli fiducia e minuti che non aveva trovato dall’altra parte di Milano.

In mezzo una trattativa complicata, che potrebbe coinvolgere un altro club, ma in estate con l’apertura di calciomercato non si esclude un altro duello tra rossoneri e nerazzurri. L’Inter potrebbe trovare il loro Calhanoglu 2.0.

Inter, pazza idea per la trequarti: l’ex Milan nel mirino

Al termine di questa stagione aprirà un’altra finestra di mercato scoppiettante. Marotta vuole rinforzare il reparto offensivo dell’Inter, vista la delusione della coppia Sanchez-Arnautovic, e una occasione di mercato potrebbe fare al caso del ds ex Juventus. Stiamo parlando di un ex Milan, che con i rossoneri non ha mai trovato fiducia, ossia Charles De Ketelaere.

Il belga è adesso in prestito all’Atalanta, e dall’operazione potrebbero guadagnarci tutti e tre i club coinvolti. L’ipotesi, suggestiva, dovrebbe prevedere prima il riscatto da parte dei bergamaschi, ma secondo Gianluca Di Marzio recentemente intervenuto sulla vicenda, l’Atalanta è già pronta a mettere nero su bianco l’operazione.

De Ketelaere, l’Inter ci pensa: come si può sbloccare la trattativa

Pazza idea Inter, di portare De Ketelaere a vestire un’altra maglia nerazzurra. Di fatto il belga ormai esploso definitivamente potrebbe portare qualità nella trequarti di Simone Inzaghi o aggiungersi anche alle mezze ali di corsa e gamba del suo centrocampo a 5. Un acquisto che potrebbe rappresentare l’ennesimo schiaffo morale al Milan, ma anche allo stesso tempo favorire i cugini dal punto di vista economico.

Sì, perché come ha riferito Gianluca Di Marzio – esperto di calciomercato – l’Atalanta ha tutta l’intenzione di riscattare il belga in estate, e ha gia versato 3 milioni nel 2023 nelle casse del Milan. L’operazione si chiuderebbe con il riscatto ai rossoneri pagato 24 milioni di euro, poi l’Atalanta potrebbe rivenderlo all’Inter. I rossoneri in quel caso avrebbero un altro 10% sulla futura rivendita, perdendo sì un potenziale campione ma riscuotendo una bella cifra.