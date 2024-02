Il Milan si rifà la squadra, paga il PSG: offerta da 200 milioni e altro sacrificio sul mercato | Annuncio dato in diretta

Il PSG spaventa il Milan con un’offerta irrinunciabile, ma i rossoneri possono rifarsi la squadra grazie a un altro sacrificio sul mercato.

Dopo la decisione di Kylian Mbappé di lasciare il Paris Saint Germain, il club si è subito messo sulle tracce di un sostituto. Tanti i nomi sul taccuino di Ocampos, che vorrebbe portare sotto la Tour Eiffel una serie di nuovi campioni per rimpiazzare l’ex campione del mondo. Con Mbappé direzione Real Madrid, dove verrà ricoperto d’oro, il Paris avrà tanti soldi da investire e la Serie A è sempre stato per il club francese terreno fertile.

Donnarumma, Cavani, Ibrahimovic, Thiago Silva, Paredes, e la lista prosegue. Sono decine i campioni portati a Parigi dalla Serie A dal PSG. A tremare è ancora una volta il Milan, che però da un’eventuale cessione dei suoi pezzi pregiati potrebbe nuovamente reinvestire sul mercato una somma in grado di sistemare tutta la squadra. Come accaduto per Tonali nel 2023, i rossoneri potrebbero cedere alla corte di un club molto ricco, per sistemare i conti.

Secondo quanto affermato dalla Gazzetta dello Sport, per la sua stella, il Milan accetterebbe solo offerte folli, poi la palla passerebbe al giocatore.

Milan, il PSG torna a pescare in Serie A: c’è la clausola

Una clausola salva Milan. Come affermato in diretta durante un recente intervento dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Paris Saint Germain sarebbe già al lavoro per rimpiazzare Mbappé. Al momento nessuna trattativa, ha affermato l’ex giornalista di SkySport, il quale ha però affermato che il Paris ha di fatto una lista di giocatori che apprezza. Ocampos, ex ds del Lille, vorrebbe portare a Parigi Rafael Leao.

Il portoghese però, che ha di recente rinnovato fino al 2028, non ha intenzione di lasciare il diavolo, e inoltre il Milan ha introdotto una clausola da 175 milioni. Ecco perché, come affermato dalla rosea, i rossoneri cederebbero solamente davanti a un’offerta folle del Psg, di circa 200 milioni.

Leao al PSG: il caso Tonali spaventa i tifosi

C’è un precedente, che fa tremare i tifosi del Milan. Quel caso Tonali, che vide il Newcastle far sgretolare la resistenza del club rossonero in un paio di giorni. E se il PSG facesse sul serio per Leao, e si presentasse con un’offerta a tre cifre? Il Milan ha i conti in ordine, avrà in estate – qualificazione Champions ormai archiviata – sicuramente una cifra tra i 50 e i 100 milioni da investire, e ha appena rivoluzionato con tanti nuovi acquisti diventati titolari (Pulisic, Loftus-Cheek, Rejnders).

Dunque, almeno per il momento, i tifosi del Milan possono fare sogni tranquilli. Il loro numero 10 non dovrebbe lasciare Milano breve, a meno di offerte folli in arrivo da Parigi.