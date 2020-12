Una storia da film arriva da Londra. Infatti un uomo nella capitale inglese ha acquistato una bibbia usata e ha trovato dentro tre foto che ritraggono Gabriel Jesus e Diego Costa in atteggiamenti molto intimi con una donna, le tre foto raffigurano i due giocatori a letto con la stessa donna.

Secondo quanto riporta “TMW”, la bibbia era stato donato da una ragazza sudamericana qualche mese prima. Adesso le foto potrebbero mettere nei guai l’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, che è sposato e ha due bambini. Intanto i vari media inglesi stanno cercando di risalire alla ragazza delle foto.

