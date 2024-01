Da Frosinone: “Caso verso l’addio: Palermo e Cremonese restano in pole”

Il Palermo tiene ancora d’occhio Giuseppe Caso. L’attaccante è in uscita dal Frosinone e con l’esclusione di ieri dalla distinta gara di Hellas Verona-Frosinone è stato un’ulteriore segnale confermato da Di Francesco nel post gara: «Caso non era in distinta perchè la società ha scelto di metterlo sul mercato».

Come riporta “TuttoFrosinone.com” per lui le offerte e gli estimatori non mancano soprattutto in cadetteria dove restano in pole Palermo e Cremonese.