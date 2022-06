Curiosità: c'è un ex Catania nell'operazione Palermo-City Group

Il futuro del Palermo sembra ormai segnato. Il club rosanero passerà presto nelle mani del City Group, attesi closing e annuncio ufficiale.

Intanto, c’è una curiosità che è stata evidenziata da “Itasportpress” che riguarda la figura di un ex calciatore del Catania nella trattative tra Mirri e il gruppo di Mansour.

Si tratta di Luciano Zavagno, elemento che ha avuto funzione di “collante” tra il City Group e l’attuale proprietà del Palermo. L’uomo, già visto in passato al Renzo Barbera, è in costante contatto con tutte le parti chiamate in causa nella vicenda e anche nella recente finale playoff giocata contro il Padova era presente allo stadio dove ha incontrato Mirri, cosa che farà di nuovo tra una settimana, quando sono previste ulteriori visite sulla falsariga di quelle avvenute a metà maggio. Zavagno vanta un passato da calciatore e sebbene oggi faccia “gioco” al Palermo, vanta presenze anche in maglia Catania, storica piazza rivale dei rosanero.