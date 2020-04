Una bambina di tre settimane positiva al coronavirus è perfettamente guarita e, dopo due tamponi, potrà tornare a casa. Nata prematura era stata ricoverata, ad appena venti giorni di vita, al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo a causa di difficoltà ad alimentarsi e nella respirazione. Dopo le prime cure, è stata affidata al Servizio di trasporto neonatale d’emergenza, intubata e trasferita nella Terapia intensiva neonatale di Cuneo. A dare la notizia è stata la stessa Terapia intensiva dell’ospedale di Cuneo, dove è stata in “isolamento strettissimo” per tre settimane dopo due giorni di incoscienza totale, che oggi l’ha dimessa. Per il primario Andrea Sannia è “un giorno speciale”.