Intervenuto ai microfoni di “Notiziariocalcio.com”, Annino Cucciniello, direttore generale del San Tommaso, si è espresso così: «I ragazzi si stanno allenando in maniera individuale per cercare di avere ancora una condizione fisica idonea ma, diciamolo chiaramente, non c’è neanche una minima possibilità di tornare in campo. Noi ci adegueremo a tutte le decisioni che verranno prese, ma per le strutture che ci sono non si può più giocare in serie D. I verdetti? Tutto dipende dalla serie C: come diceva Ghirelli, pare vogliano assicurare le promozioni dalla D alla C, dubito però che si possa far retrocedere le squadre dalla D all’Eccellenza. Non parlo solo del San Tommaso, anche far retrocedere la Palmese sarebbe un problema. Noi, ripeto, ci atteniamo alle decisioni di Sibilia, ma è anche vero che c’erano dei punti di penalizzazioni da dare al Marsala; poi si sono fermate le sentenze, ma, quando si decide di far retrocedere, bisogna tener conto anche di questi verdetti, che sono operativi. Certo è che è davvero complicato far retrocedere squadre che non lo erano matematicamente. Il futuro del San Tommaso? Al momento non ne stiamo parlando, attendiamo il verdetto su questa stagione e ci guardiamo intorno per vedere cosa succederà dopo la crisi. Tante società, compresa la nostra, andranno in difficoltà».