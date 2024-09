Crociato rotto, stagione finita in Serie A | Verdetto medico ufficiale

Innumerevoli infortuni in Serie A e negli altri campionati. Troppe partite da giocare, i club ed i calciatori ne risentono.

Con l’introduzione di nuove competizioni nel calcio e con calendari ricchi di match, il tempo di riposo per i calciatori sta diventando veramente poco. Le tante partite stanno portando i professionisti a subire parecchi infortuni. Possiamo ascoltare tutti i giorni dichiarazioni di calciatori a volte anche di un certo spessore, dove viene descritta la mancanza di riposo. Gli esagerati sforzi fisici che svolgono durante la loro routine quotidiana e durante le partite influiscono parecchio nelle loro condizioni.

A conferma di ciò ci sono le lamentele di società e giocatori e l’aumento dei continui problemi. Durante questa sosta di campionato sono stati in molti a cadere vittima di episodi fisici sgradevoli che potrebbero tal volta anche cambiare l’andamento delle competizioni.

Tra i nomi più noti abbiamo Scamacca, il nuovo acquisto juventino Conceicao, Bennacer, vittima di un grave infortunio che lo terra fuori dal campo fino al 2025 e molti altri calciatori in attesa di verdetto. L’ultimo a cadere ha ricevuto una rottura del crociato anteriore sinistro, infortunio che potrebbe metterlo ko facendogli terminare già la stagione.

Il verdetto medico non da buone notizie. Stagione già a rischio per lui.

Il malcapitato milita nella squadra Granata, si tratterebbe di Emirhan Ilkhan. Il centrocampista turco non ha concluso l’allenamento per un suo disagio fisico, gli esami avevano già evidenziato una lesione al crociato sinistro.

Secondo il verdetto il calciatore dovrà essere sottoposto ad un operazione che lo porterà ad un eventuale recupero solo per il termine della stagione. Resta da vedere se l’intervento riuscirà, ad aiutare il classe 2004 a toccare il campo prima del tempo previsto. Nel frattempo il Toro dovrà fare a meno del ragazzo.

La situazione infortuni e le lamentele delle società.

E’ scattata la polemica riguardo ai troppi match da disputare. Le squadre di Serie A son decimante dai continui infortuni, e per tale ragione i campionati e le coppe europee potrebbero prendere una piega diversa da quella predetta.

Si è dunque aperto un dibattito che si scaglia contro le federazioni calcistiche che creano dei calendari troppo fitti, i quali non concedono il dovuto riposo ai calciatori. Non da poco tempo sono in contestazione queste scelte, ma non vi è ancora stato nessun cambiamento da parte delle leghe. Chissà se nelle prossime annate vedremo delle modifiche.