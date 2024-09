Caviglia ko, niente Serie A e addio esordio in Champions: “Trauma distorsivo”

Triste annuncio per il calciatore. Il problema fisico lo costringerà ai box per parecchio tempo, tanto da saltare i prossimi appuntamenti.

Stiamo per addentrarci nella fase calda della stagione. Con l’inizio delle competizioni europee e con la conclusione della prima sosta nazionali infatti il clima inizia a surriscaldarsi, e le squadre devono fare sul serio. In questi giorni gli allenatori hanno lavorato nel miglior modo possibile per rendere ancora più chiari i propri concetti ed essere pronti per tutta quella serie di impegni che ci saranno da qui in avanti.

I tecnici però devono anche iniziare a fare i conti con i primi gravi problemi. Stiamo parlando soprattutto di quelli relativi agli infortunati. Nello specifico infatti questi rischiano di rimanere lontani dai campi per tanto tempo, andando così a generare il panico nella testa dei mister e di tutta la squadra.

Proprio su questo tema di recente è arrivato un annuncio ufficiale da parte del club che ha reso noto un importante infortunio di un giocatore. Il diretto interessato infatti dovrà rimanere ai box per diverso tempo a causa di un trauma distorsivo, tanto che sarà costretto a saltare i prossimi impegni di Serie A oltre che l’esordio in Champions League.

Il tecnico perde una pedina importantissima

”Emil Holm ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra: le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. Recita così il comunicato apparso sui canali ufficiali del Bologna sulle condizioni dell’esterno svedese acquistato nella sessione di mercato estiva.

Il giocatore è stato ai box fino a qualche giorno fa per un altro problema fisico. Purtroppo per lui, e per il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano, un nuovo ostacolo si è messo di mezzo, e l’ex Atalanta e Spezia sarà costretto a rinviare la sua prima apparizione in campo.

Quante partite salterà il calciatore?

La cosa certa al momento è che Holm salterà la partita in programma sabato 14 settembre contro il Como alle ore 15.00, così come difficilmente prenderà parte all’esordio in Champions League del suo Bologna di mercoledì 18 contro lo Shaktar.

Il suo stato fisico verrà monitorato e sarà da capire se invece riuscirà a farcela per il match casalingo di domenica 22 settembre, dove i rossoblù giocheranno con il Monza.