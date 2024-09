Milan, Fonseca resta: a saltare è un’altra testa | La società ha preso una decisione clamorosa

Nonostante l’avvio di stagione deludente, Paulo Fonseca resta sulla panchina del Milan: i dirigenti valutano il licenziamento di un’altra figura rossonera.

Il campionato del Milan non si è aperto nel migliore dei modi, nonostante il cambio di guida tecnica varato in estate dai vertici societari. Paulo Fonseca ha rimpiazzato sulla panchina rossonera Stefano Pioli, ma i risultati ottenuti nelle prime tre giornate di Serie A sono distanti dalle aspettative iniziali.

Il Diavolo, infatti, ha rimediato un pareggio casalingo in extremis contro il Torino di Paolo Vanoli (2-2), per poi cedere al cospetto del Parma sul manto erboso dello stadio “Ennio Tardini” con il punteggio di 1-2. Infine, all'”Olimpico” di Roma contro la Lazio è maturato un altro 2-2 che, ad oggi, fa sì che i lombardi abbiano raccolto appena due dei nove punti disponibili.

La vetta dista al momento solo 5 punti, ma indubbiamente la volontà del club meneghino è quella di far sì che il gap non aumenti, anzi: con una serie di vittorie (e confidando in qualche passo falso da parte di chi sta davanti), l’obiettivo è quello di scalare rapidamente posizioni e riportarsi a ridosso della zona scudetto.

Per far ciò, tuttavia, al momento non è in preventivo l’esonero di Fonseca. La società punta molto sul tecnico lusitano, mentre c’è un altro profilo fra i vertici del Milan che sarebbe prepotentemente finito nel mirino, con i tifosi che non hanno esitato a muovere critiche nei suoi confronti.

Il Milan conferma Fonseca e pianifica un addio clamoroso: i dettagli

Per il mercato fatto (considerato al di sotto delle aspettative iniziali) e per la sua assenza in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio, a essere in bilico sarebbe Zlatan Ibrahimovic. L’ex fuoriclasse svedese è stato bersagliato dai sostenitori milanisti per via della sua lontananza dalla squadra nella Capitale in un frangente tanto delicato come questo.

Anche Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha puntato il dito contro Ibra ai microfoni di “Radio Sportiva”, asserendo quanto segue: “Fonseca avrebbe bisogno mai come in questo momento di un interlocutore come Ibrahimovic. La sua figura sarebbe utile per avere un confronto. Quante volte, in passato, i vari Sacchi, Capello, Ancelotti, Allegri, si confrontavano con Galliani. Sono momenti di dialogo importanti. Dovrebbe essere Ibrahimovic a tirare le fila dell’area tecnica e, invece, non c’è. È un’assenza che spiazza”.

Ibrahimovic verso l’addio al Milan? La situazione

L’amministratore delegato del Diavolo, Giorgio Furlani, ha difeso lo scandinavo in conferenza stampa: “Zlatan aveva preso un impegno da tempo, da prima di arrivare al Milan – ha affermato –. Annunciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento”.

Una levata di scudi sincera oppure no? In società ci sarebbe già chi vorrebbe la separazione da Ibrahimovic…