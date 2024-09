Frase razzista senza senso: Premier League durissima | Squalifica di un anno

Sentenza clamorosa da Oltremanica: il calciatore verrà squalificato per una stagione intera dopo delle affermazioni razziste.

Nel corso degli ultimi anni il tema del razzismo è diventato un qualcosa di sempre più importante. Ormai per fortuna in tutti gli stadi questo orribile fenomeno sta tendendo a sparire quasi completamente. Qualche stupido si trova sempre, ma finalmente adesso, grazie anche all’aiuto delle nuove tecnologie, questi vengono individuati e sanzionati in maniera pesante, sia con pene dal punto di vista del tifo che con sanzioni giuridiche.

Come dimenticare lo scorso anno quando ad Udine Mike Maignan, portiere del Milan, rimase vittima di ululati razzisti da parte di alcuni fan dei friulani, i quali hanno subito delle importanti conseguenze. O ancora Vinicius Jr, che spesso e volentieri viene discriminato quando si trova sul terreno di gioco, e sta portando avanti una vera e propria battaglia personale sulla questione.

Se per quanto riguarda i tifosi dunque la situazione è ben delineata, lo stesso possiamo dire anche dal punto di vista dei giocatori. A dimostrazione di ciò è arrivata la recente sentenza su un grande giocatore della Premier League, il quale ha ricevuto una conseguenza da non credere dopo aver pronunciato una frase di stampo razzista senza alcuna logica. Per lui si prospetta la squalifica di un anno intero.

Conseguenze pazzesche per il calciatore

”Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali”. Sono queste le parole che Rodrigo Bentancur, a giugno scorso, durante un impegno con la nazionale uruguaiana, ha riportato parlando del suo compagno di squadra al Tottenham Son.

Dichiarazioni che non volevano essere offensive, e che intendevano essere scherzose nei confronti del suo amico coreano, ma che sono state interpretate dagli organi nazionali e non solo come razziste nei confronti della popolazione coreana.

La FA squalifica Bentancur, ma le cose potrebbero peggiorare

Stando alle prime indiscrezioni provenienti da Oltremanica, la Football Association ha deliberato una squalifica di ben 12 turni in Premier League per il calciatore ex Juventus. Un periodo lunghissimo dunque.

Ma non è finita qui. A quanto pare infatti anche la Fifa potrebbe intervenire, e a quel punto le sanzioni sarebbero ben più severe: il massimo ordine calcistico mondiale potrebbe addirittura fermarlo dai sei mesi ad un anno intero.