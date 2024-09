Ben Yedder senza squadra? Il motivo è gravissimo: arrestato in auto nella notte

Il calciatore francese è stato arrestato. Brutte notizie per lui e per la sua carriera, si ritrova anche senza squadra.

Wissam Ben Yedder è un attaccante francese attualmente svincolato, dopo la scorsa stagione che lo ha portato a segnare appena tre gol in ben 19 partite e con delle pessime prestazioni il club ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza del ragazzo. Finisce cosi il rapporto tra il Monaco ed il calciatore che ha disputato 164 partite con questa maglia siglando 98 gol. Il classe 1990 ha militato in non molti club tra cui: il Siviglia, il Tolosa ed l’Alfortville, società dove il centroavanti ha cominciato.

Il francese però raggiunge l’apice della sua carriera proprio con i monegaschi, fino ad arrivare a questo momento, in cerca di una squadra. L’ex calciatore del club del principato si trova quindi svincolato all’età di 34 anni, e le possibilità di trovare un club di livello che lo accolga non sono tante.

A peggiorare la sua situazione è stato un grave accaduto che potrebbe compromettere non solo la sua carriera, ma anche la sua completa immagine.

La situazione è critica l’attaccante francese potrebbe trovarsi in guai seri

Secondo alcune fonti francesi, ”più precisamente ad illustrare il fatto è stata RMC sport”, pare che Wissam Ben Yedder abbia ricevuto una denuncia da parte di una ragazza che afferma di essere stata vittima di violenze sessuali ricevute appunto dal calciatore. Egli ha passato lo scorso week-end in custodia.

La scorsa settimana infatti il francese è stato fermato mentre guidava un’auto in stato di ebrezza, ed è stato arrestato successivamente per la precedente accusa inflittagli dalla ragazza che avrebbe subito il fatto.

Le cose si complicano per l’ex Monaco

Con la non più giovane età e delle gravi accuse alle spalle il calciatore potrebbe terminare la sua carriera proprio adesso. Nella data del 15 ottobre prossimo il calciatore dovrà presentarsi d’avanti ad un tribunale per difendersi dalla denuncia. Il giudice pare voglia per ora affidargli solo un controllo giudiziario in attesa delle discussioni in tribunale.

Non è la prima volta che si sentono questioni del genere. Anche altri calciatori sono stati coinvolti in tali fatti. Detto ciò possiamo solo augurarci che non sia successo nulla di quanto raccontato. Per sapere altre notizie sul futuro e sulla carriera del calciatore francese bisognerà pazientare fino alla data del processo.