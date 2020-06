«Quella esperienza ha segnato la mia vita e la mia carriera calcistica. Ho imparato cosa vuol dire avere disciplina e voglia di vincere, insegnamenti che ancora oggi che sono nel pieno della maturità sono più attuali che mai». Queste le parole del difensore del Palermo Crivello, in merito alla sua esperienza con la maglia della Juventus, rilasciate a “Gianlucadimarzio.com”.

Lo stesso giocatore palermitano, ha parlato anche del suo ex compagno in maglia bianconera Immobile: «Oggi è l’attaccante italiano più forte. È rimasto umile ed allegro come quando eravamo ragazzini, gli auguro di continuare così a lungo».