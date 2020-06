«Ho accettato senza pensarci due volte, è stata una scelta di cuore. Mi sono disinteressato anche dell’aspetto economico, per un palermitano indossare la maglia rosanero è semplicemente un sogno che si avvera a prescindere dalla categoria. Sono sicuro che anche mio padre sarebbe stato felicissimo.

Non sono tornato a Palermo per sentirmi di passaggio. Voglio essere un protagonista dell’ambizioso percorso di rinascita nel club che è soltanto giunto alla prima tappa, la strada verso il top è ancora lunghissima. Inoltre, avere un Presidente palermitano come Dario Mirri è un ulteriore vanto, lui è veramente il nostro primo tifoso». Queste le parole del difensore del Palermo Crivello rilasciate a “Gianlucadimarzio.com”.