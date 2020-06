«Sembrerà assurdo ma è più difficile vincere in Serie C che in Serie B. Per noi che siamo il Palermo sarà ancora più difficile, come in D tutte le avversarie daranno la vita quando ci affronteranno. Ci siamo abituati, ma questo ci obbliga a non poter permetterci mai cali di concentrazione».

Lo stesso Crivello conclude poi con il suo desiderio: «Entrare nella storia di questo club ed essere ricordato dai tifosi anche tra cinquant’anni». Queste le parole del difensore del Palermo Crivello rilasciate a “Gianlucadimarzio.com”.