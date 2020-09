Roberto Crivello è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in ritiro a Petralia Sottana. Ecco alcune sue dichiarazioni: «Il mister è un martello, con i nuovi sta andando tutto liscio. Il mister chiede di spingere, di dialogare con gli esterni. L’arrivo di Corrado deve dare una grande mano e ci sarà spazio per tutti. Stiamo lavorando sia in fase difensiva che a far girare la palla».