Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «I tifosi ci sono sempre stati, hanno fatto capire ai nuovi subito in che squadra siamo. Stadio vuoto? È un calcio strano senza il boato dei tifosi. Questo è uguale per tutti anche se a Palermo avere 20 mila tifosi a sostenerci ci dà molta forza.

È un girone complicato, difficile, forse mai come quest’anno. A parole siamo forti tutti poi è il campo a parlare. Vincere è sempre bellissimo, in qualsiasi categoria, una cosa fenomenale. Quando vinci crei quella mentalità che è sempre fondamentale in una squadra. I nuovi si stanno inserendo bene.

3 motivi per giocarcela? Ci vuole pazienza, siamo una squadra nuova e non giochiamo da santo, manca la condizione della partita, nelle difficoltà riusciamo sempre più forti. Pazienza e uniti tutti».