Cristiano Ronaldo è stato sconvolto dalla brutta notizia arrivata nelle ultime ore, la madre del fuoriclasse portoghese ha avuto un ictus. Secondo quanto riporta “Fanpage.it” Cr7 è pronto a volare in Portogallo, a Funchal, per assistere la madre. Ancora non si sa se il giocatore salterà il match di Coppa Italia contro il Milan.