Il direttore di “Tuttomercatoweb.com” ,Michele Criscitiello, nel suo editoriale, ha parlato dei promossi e bocciati nella gestione dell’emergenza Covid. Tra i bocciati c’è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, “ma sarebbe troppo facile”, scrive. “Ha commesso degli errori gravi ed evidenti. Ha convocato assemblee che non andavano convocate, non si è allineato alle altre Leghe, ha cambiato troppo spesso opinione e ha fatto troppa confusione ma il vero problema e i veri sconfitti sono i Presidenti di serie C che parlano (tanto) e agiscono poco e male. I Presidenti di serie C sono stati il vero disastro di questa quarantena. Spaccati tra di loro, gonfiano il petto sui social e in tv ma fanno il gioco del silenzio in assemblea, non hanno più i soldi per andare avanti eppure vorrebbero continuare ad essere sommersi dalla marea di debiti che ogni anno aumenta”.