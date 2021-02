Il noto giornalista Michele Criscitiello ha scritto un editoriale per “Tuttomercatoweb.com”, soffermandosi sulla situazione del Monza, neopromosso in B, ricordando il mercato svolto in C e paragonandolo a quello del Bari:

“La verità è che il Monza non ha investito i suoi soldi ma li ha buttati. Investire è un’altra cosa. Sono stati presi calciatori forti ma che non conoscono minimamente la serie B. Alla lunga qualcuno fa la differenza, ci mancherebbe, ma l’esempio di Bari in C è lontanamente paragonabile anche a quello del Monza in B. Ogni categoria ha i suoi calciatori. Il miglior bomber della Croazia, Slovenia, Egitto aggiungete i Paesi che volete non è detto che nella B italiana faccia la differenza. Così come gli scarti della serie A. Galliani è un grande Dirigente ma avrebbe dovuto creare un grande Team di dirigenti al Monza.





Non crediamo che debba conoscere lui i calciatori di serie B e serie C ma crediamo che da “Presidente” debba scegliere il miglior Direttore della serie B. Il mercato del Monza è senza un briciolo di logica. Soldi spesi senza cognizione di causa. Investimenti fatti in C e dopo tre mesi calciatori messi sul mercato perdendo investimento di cartellino e soldi sull’ingaggio. Prendete l’esempio di Morosini. A Galliani serve un Braida brianzolo. Finora, però, non ha trovato neanche la ciabatta rotta del vecchio Ariedo rossonero”.