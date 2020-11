Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, “Mi è stata fatta una domanda: lei lo farebbe oggi? Oggi il vaccino non lo farei perchè ci sono solo dati relativi agli annunci delle aziende e perchè oggi non ci sono le conoscenze sufficienti”. Così all’Ansa Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova.

“Quando la comunità scientifica l’avrà vagliato – ha detto – me lo faccio. Non capisco dove sia il problema. Io sono uno dei firmatari-proponenti della vaccinazione antinfluenzale, come faccio ad essere contrario a un vaccino? Questa è una autentica strumentalizzazione. Io sto dicendo che per fare un vaccino, io personalmente, voglio che sia approvato e voglio vedere i dati”.