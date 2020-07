Alcuni Paesi, tra cui la Spagna, stanno registrando grandi numeri relativamente ai contagi. L’Italia, invece, registra meno casi di tutti rispetto al resto d’Europa. Tutto questo non convince Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova e volto noto dell’emergenza coronavirus in Veneto. Al Messaggero, l’esperto ha detto che guardando i numeri delle nazioni vicine a noi, “viene da pensare che avremo problemi non a ottobre-novembre, ma già alla fine di agosto“.