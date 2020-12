Antonio Criniti, ex attaccante tra le altre di Avellino, Catania e Catanzaro ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” a proposito del club etneo. Ecco le sue parole:

«Sta per aprirsi una nuova era con Tacopina, presidente che ha le idee chiare e verrà coadiuvato da due mie conoscenze: Vincenzo Guerini e Maurizio Pellegrino che danno esperienza e titoli alla squadra. Secondo me si rinforzerà per provare a vincere i playoff».