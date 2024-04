Cremonese, Sernicola: «Aspettative superiori rispetto al 2021»

Ai microfoni de “Lo Sport Cremonese“, Leonardo Sernicola ha rilasciato una lunga intervista. Il difensore grigiorosso ha parlato della sua esperienza in Lombardia, soffermandosi anche sull’obiettivo promozione:

«Stare qui da tre anni mi impone di dare l’esempio ai nuovi compagni, così come Bianchetti, Ciofani e Castagnetti hanno fatto con me e fanno tutt’ora. Di recente vestire la maglia della Cremo ha assunto un’importanza ancora più grande e anche noi, come gruppo, ci rendiamo conto che la maglia pesa. A differenza del 2021, quando il sogno si è costruito piano piano fino a realizzarsi, sappiamo che quest’anno le aspettative nei nostri confronti sono superiori e vogliamo essere all’altezza. Salute mentale? Credo sia qualcosa da coltivare alla pari del fisico, quindi già a 16 anni ho deciso di farmi seguire da un mental coach. Quello attuale mi segue da due anni e mi ha aiutato tanto».