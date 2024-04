Cremonese sconfitta dalla Feralpisalò, Sernicola: «Il campionato si deciderà nelle ultime gare»

Leonardo Sernicola ha parlato nel post-partita dopo la sconfitta casalinga della Cremonese contro la Feralpisalò. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da Cuoregrigiorosso.com:

«Partita sulla falsa riga del match di Bolzano dove abbiamo creato veramente tanto, abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo, ma per mole di gioco non siamo riusciti a finalizzare. Ci mancano cattiveria e rabbia nel cross, nel tiro, nel concludere l’azione. Giocheremo contro squadre che faranno la partita della vita, che dovranno salvarsi mettendosi tutte dietro. Quando c’è lo spazio giusto bisogna tirare e crossare, vero. Ma abbiamo lavorato bene in queste settimane e ci faremo trovare pronti per il Bari. Ci aspetta una battaglia. Se possiamo arrivare ancora secondi? Sì, siamo tutti attaccanti. Il Como è a 2 punti da noi. Il campionato si deciderà nelle ultime gare, dobbiamo vivere il match di Bari già come una finale, ora i punti pesano doppio