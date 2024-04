Reggiana vince a Venezia, Nesta: «Non faccio calcoli per i playoff»

Oggi pomeriggio la Reggiana ha vinto per 2-3 in rimonta in casa del Venezia. Nel postpartita Alessandro Nesta è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo degli emiliani. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Pianetaserieb.it:

«È inspiegabile tanta differenza tra fuori casa e in casa. Dobbiamo cambiare anche in casa perchè è un peccato giocare così bene furi e così male al Mapei. Dobbiamo sfruttare al meglio il nostro stadio. Ho aspettato i minuti dopo, per vedere la reazione della squadra. Dopo il 2-0 loro abbiamo fatto bene e il gol di Portanova ha aiutato. L’unica cosa è che ci siamo allungati un po’ e abbiamo concesso spazi. e arriviamo ai playoff sono contento, ma non faccio calcoli. Non sempre si ribalta un 2-0 e ora abbiamo bisogno di tutti. Finchè non sono salvo non sono contento».