Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato la vittoria dei suoi contro lo Spezia per 3-0.

Di seguito le sue parole:

«Bellissimo punteggio, prestazione che a livello caratteriale ha dato seguito a Cittadella. Mi interessava molto. Finalmente vinciamo a Cremona, è importante per tutti, anche per i tifosi. Mi auguro sia risultato determinante, poteva essere anche una vittoria più larga. Qualcosa da sistemare c’è, ma va bene così. Ora bisogna migliorare. Speravo di arrivare al 90′ senza gol incassati, mi interessava arrivare senza subire gol. Un aspetto che dobbiamo migliorare, stasera ci siamo riusciti. Non bisogna mai regalare gratuitamente gli episodi, devono essere bravi gli avversari a portarli dalla loro parte. Bisogna continuare così anche nelle prossime uscite. Le insidie di Brescia le conosciamo tutti. Vero che il Brescia ha perso le ultime partite, ma noi ci concentriamo sul nostro lavoro. Non ci siamo abbattuti quando c’erano difficoltà, non ci fermeremo ora che le cose sembra stiano migliorando. Oggi non è comunque stato tutto perfetto, la testa va tenuta concentrata al 100%. Coda lo conosciamo tutti, meno male che fa gol anche con me! Ha fatto bene la panchina a Sernicola venerdì scorso, ha tirato su le maniche e si è riconquistato il posto stasera. Sono contento per gol e assist, in più ha fatto meglio di un avversario di livello come Reca. Mi è piaciuta anche la gestione del pallone».

«A livello tecnico può fare di più e se continua così ci riuscirà; fisicamente in quel ruolo può starci, se continua così è di certo un valore aggiunto. Diventa difficile fare commenti sugli avversari, ho già tanto lavoro nel guardare la mia squadra. Arrivavamo da un percorso difficile, stasera vinciamo per la prima volta in casa e quindi guardo alla mia Cremonese».