Cremonese-Palermo, Majer: «Gol annullato? I compagni mi hanno detto che era regolare»

Intervenuto in conferenza stampa dopo Cremonese-Palermo, il centrocampista Zan Majer ha rilasciato le seguenti parole riportate da “Cuoregrigiorosso.com”:

Hai segnato un gol bello e nettamente regolare. Ma cos’è successo?

«Non l’ho ancora rivisto, però i compagni mi hanno detto che era tutto regolare. Purtroppo non è andata come volevamo, c’è bisogno di alzare la testa dopo la sconfitta e riprendere già da domani».

La Cremonese ha giocato una buona partita, ma è ancora mancato il gol. Tu come la vedi?

«Siamo forse poco cattivi davanti alla porta, è il nostro problema attuale. Stiamo però lavorando bene, speriamo di riprendere appena possibile il cammino portando 3 punti a casa da Reggio Emilia».

Come ti senti fisicamente e coi nuovi compagni? È stata la tua prima gara.

«Mi sto trovando bene con tutti, abbiamo lavorato e stiamo lavorando affinando le conoscenze. Peccato per il gol mancato che ci avrebbe portato 3 punti a casa. A livello fisico ancora non sono al 100%, ma pian piano mi sto riprendendo».

La prestazione della squadra è cresciuta rispetto al passato. Con un manto erboso migliore.

«No, il campo non è ancora come l’anno scorso. Però sì, abbiamo fatto passi in avanti rispetto a sabato. Continuiamo a lavorare».