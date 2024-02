Cremonese-Palermo, Corini: «Affrontiamo avversario di valore. All’andata eravamo in crescita»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole prima del match contro la Cremonese:

«Partita d’andata? La Cremonese è avversario di valore, ha una rosa competitiva. Abbiamo piena consapevolezza dell’avversario che affrontiamo, ha l’ambizione di tornare in A. Nella gara di andata eravamo un embrione, in un momento di crescita. C’è sempre un margine per crescere. Adesso abbiamo una struttura e un’identità che ci può dare forza in vista delle restanti gare del campionato. potrà portarci a vincere le prossime gare».