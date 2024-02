Sky Sport, Gentile: «Con il mercato di gennaio il Palermo ha lanciato un segnale al campionato»

Intervenuto negli studi di Sky Sport nel corso del pre-gara di serie B Riccardo Gentile ha commentato così il campionato del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Lotta secondo posto? Il Palermo già era una buona squadra a gennaio si è rinforzata dando un segnale, il segnale di poter andare in A. Il Palermo ha perso una gara nelle ultime dieci e significa star bene. Ranocchia si è interito subito bene. Secondo me Brunori a parte ci si aspettavano più gol dagli esterni, però se arrivano anche dai centrocampisti il Palermo non si può lamentarsi essendo il secondo attacco del campionato»