Cremonese-Modena, Stroppa: «La squadra è mentalizzata, la striscia di risultati utili prosegue»

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2 a 2 contro il Modena:

«Sono soddisfatto, non è facile dominare sempre il gioco e attaccare tanto la porta senza concedere. Il Modena stava portando la partita dalla sua parte, noi ci abbiamo creduto con tanti cross e tiri. Era importante non perderla, non abbiamo perso e la striscia di risultati utili prosegue: la squadra è mentalizzata, c’è e vogliamo continuare su questa strada. De Luca? Non è giusto dire era meglio un attaccante invece che un altro, la squadra è tanta roba per quello che fa e come lo fa. Bonazzoli per me ha fatto bene, semplicemente ha altre caratteristiche. Se siamo bravi a fare tutto il resto, Bonazzoli può incidere diversamente. È più un giocatore di palleggio. Nel finale dovevamo essere più presenti in area ed è nata l’esigenza di inserire Nasti e De Luca. Dovevamo essere più vicini alla porta in quel momento».