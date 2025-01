Cremonese-Modena, Mandelli: «Fatta una prestazione importante contro una squadra forte»

Paolo Mandelli commenta con orgoglio la prova del suo Modena contro la Cremonese. Di seguito un estratto delle sue parole riportate sul sito ufficiale degli emiliani: «Abbiamo fatto una prestazione importante. Fare punti qui contro una squadra molto forte e in fiducia non era facile. Poi chiaramente è un peccato perchè fino all’88’ eravamo avanti e prima avevamo avuto diverse occasioni per chiuderla, ma ci teniamo stretto questo punto, che fa comunque morale. Oggi la squadra ha avuto il merito di restare unita e lucida dopo lo svantaggio, prima avevamo avuto anche due grosse chance per portarci in vantaggio ma ci siamo ritrovati sotto, poi abbiamo reagito e ribaltato il punteggio. Gli applausi dei tifosi sono gratificanti, per i calciatori sentirsi dire che li vogliono così è tutt’altra sensazione».

