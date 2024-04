Cremonese, Giacchetta: «Nostro cammino è importante, con entusiasmo, gioco e vitalità»

Il ds della Cremonese, Simone Giacchetta ha parlato a “La Gazzetta del Sud” rilasciando le seguenti parole:

Ecco le sue parole

«Sarà una gara di alto livello, di qualità, fra sfidanti che praticano un calcio moderno e sono guidate da allenatori molto capaci. Catanzaro cercherà di dominare il gioco, di attrarre l’avversario per liberare campo, sta insieme da due anni, ha giocatori di assoluto valore cui basta uno sguardo per capire cosa fare e un copione, di altissimo spessore, preparato da un tecnico che sa nascondere i difetti ed esaltare i pregi dei suoi. Io immagino vorrà produrre gioco anche contro di noi, perché in casa e trasferta si comporta sempre allo stesso modo. Il campionato ci ha dato subito delle batoste, poi abbiamo iniziato una rincorsa per cui ora stiamo un po’ pagando dazio. Ma il cammino è importante, con entusiasmo, gioco e vitalità. Di sicuro siamo diversi rispetto ad allora, come lo è il Catanzaro, che pure aveva dimostrato la sua idea di calcio e col trascorrere del tempo ha rafforzato le sue certezze, così tanto da essere sicuro quando è in grande difficoltà, il suo è un cammino di assoluto valore».