Cremonese, Coda: «Possiamo arrivare in alto»

Il centravanti della Cremonese Massimo Coda ha parlato al termine del match vinto dai suoi in casa dello Spezia nella giornata di ieri.

Di seguito le sue parole:

«Per un attaccante si sa che il gol fa tutto, soprattutto nella testa. Ma tempo addietro dissi che se la squadra gira comunque per me non è un peso, anzi. Era importante riprendere il cammino in trasferta, ci fa molto piacere. Siamo venuti qui per cercare di esprimere il nostro gioco e dominare il palleggio e nel primo tempo l’abbiamo fatto, anche se il mister all’intervallo ci ha giustamente detto che mancava la cosa più importante: il gol. Nella ripresa abbiamo rischiato solo all’inizio, poi abbiamo ripreso la partita in mano. Siamo lì agganciati e stiamo facendo il nostro, ma il campionato è ancora lungo. Se continuiamo su questa strada potremo arrivare in alto. Questa stagione mi ricorda quella di due anni fa, con un gruppo nutrito di contendenti ai primi due posti. Saranno decisive la continuità e la capacità di mantenere sempre alta l’attenzione»