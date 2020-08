Tutti i punti interrogativi sulla questione della riapertura delle scuole stanno per essere finalmente sciolti: come è possibile leggere su “Repubblica.it”, il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico è stato firmato stamattina dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e dalle organizzazioni sindacali della scuola. Tutte le normative presenti nel Protocollo, dalle modalità di ingresso ed uscita all’igienizzazione degli spazi, dovranno diventare un punto di riferimento non solo per le strutture scolastiche, ma anche per studenti e famiglie. La ministra Azzolina ha voluto ringrazia i sindacati attraverso un post su Facebook: “È un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità. Si tratta di regole chiare che danno certezze a dirigenti scolastici, personale, famiglie, alle ragazze e ai ragazzi che si apprestano a tornare nelle aule. Ritengo particolarmente importante l’help desk che sarà attivato a supporto delle scuole: è la dimostrazione che non vogliamo lasciarle sole. Come governo avevamo promesso di trovare le risorse per la ripresa e lo abbiamo fatto: abbiamo 2,9 miliardi e stiamo mettendo anche fondi per consentire agli enti locali di affittare spazi per le lezioni. Non era un risultato facile, ma lo abbiamo ottenuto”.