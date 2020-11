“Dobbiamo seguire le indicazioni scientifiche. E’ inevitabile in questa seconda ondata, che ha sorpreso tutta Europa per la sua virulenza, che si prendano misure ulteriori accompagnate da sostegno economico”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri parlando del nuovo Dpcm in arrivo per contrastare il coronavirus. “Il governo darà tutto il sostegno necessario nella misura in cui sarà necessario. Abbiamo le risorse per farlo”, ha aggiunto.