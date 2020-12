«Serve una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi, se ci fosse il caso di un positivo in classe i dirigenti scolastici devono avere risposte quasi immediate rispetto alla possibilità dei test rapidi in classe».

Lo ha affermato, secondo quanto riporta “Tgcom24”, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, precisando che «quando si è fatto testing, si è scoperto che i protocolli funzionano e la maggior parte studenti in classe non si è contagiata».