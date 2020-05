L’azione del ministero della Salute per smentire le bufale circolanti in rete e sui social prosegue. Dal pulirsi la cute con la candeggina al bere etanolo o metanolo per proteggersi dal virus, dall’utilizzo dei condizionatori per abbassare la temperatura negli ambienti perchè il freddo inattiverebbe il virus al timore di infettarsi bevendo acqua potabile. Queste sono alcune delle nuove bufale smentite.

Di seguito l’elenco delle fake news confutate questa settimana sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.