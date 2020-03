In vista della gara più attesa in Spagna tra Real Madrid e Barcellona, il portiere dei “blancos” Thibaut Courtois, intervenuto ad “Eleven Sports” ha affermato: «Se ho pensato a Messi in queste ore di vigilia? No, per niente. Mi era capitato nella prima stagione all’Atletico Madrid, specialmente quando si doveva giocare al Camp Nou con tutte le altre stelle blaugrana, ma adesso è diverso. Per me Messi è proprio come un qualsiasi altro giocatore. Mai avuto incubi a causa sua. Lo studiamo allo stesso modo in cui studiamo un giocatore del Celta o del Levante. Non c’è differenza».