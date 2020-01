Domenico Cottone, presidente del Marsala, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Solosavoia.it”: «Palermo? Loro ogni domenica se c’è bisogno ricevono l’aiutino, è capitato contro di noi sia all’andata che al ritorno. C’è Felici che cerca sempre di entrare in area per fare il solito tuffo, tanto l’arbitro fischia rigore. Domenica il Savoia contro il Marina di Ragusa si è visto negare un rigore nettissimo, vi dico che se al posto dei bianchi ci fosse stato il Palermo quel rigore veniva fischiato. E’ come il Bari l’anno scorso con la Turris che avrebbe meritato la promozione, anche se quest’anno ai corallini è stato dato un girone facile come sorta di risarcimento della scorsa stagione».