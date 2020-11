Il tecnico Massimo CostantinO, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “TuttoC” soffermandosi anche sul girone C.

«La Ternana ha un organico di primissimo livello, come il Bari. Vincere lo scontro diretto ha dato uno slancio importante. Ci sono tre squadre che mi hanno colpito e che meritano i complimenti. Il Teramo ha una buona squadra e non molla nulla, la Turris da neopromossa ha puntato sui giovani ed esprime un buon calcio e la mia ex Vibonese. Devono recuperare tre partite e possono avvicinarsi alla vetta, calcoliamo che hanno fatto la squadra ad agosto inoltrato e la dirigenza ha operato benissimo e con lungimiranza. Dispiace per la Cavese, ma quando scendi in campo con sette under vai apprezzato quantomeno per il coraggio. Non è detto che non possa arrivare la salvezza, pur con qualche patema d’animo in più. Il cambio del tecnico potrebbe dare la tradizionale scossa. Il problema è che nel calcio non c’è mai pazienza».