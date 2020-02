Dopo le parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, arriva anche la dura reazione da parte dell’opinionista Sky Costacurta. Ecco le sue parole riportate da “Calcioweb.eu”: «Uno che arriva dagli Stati Uniti non mi aspetto per niente che parli di porcherie. Soprattutto di un episodio che non è per niente una porcheria. A mio parere non è rigore, ma non mi sembra una cosa così inventata. Non me l’aspetto da qualcuno che arriva dall’America dove la cultura sportiva è superiore alla nostra».