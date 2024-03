Cosenza, sospiro di sollievo per l’ex rosa Tutino dopo l’infortunio: le condizioni

Sospiro di sollievo per il Cosenza. Le condizioni di Tutino, ex rosanero e calciatore indispensabile nella rosa di Caserta, sono state rese note dal club dopo l’infortunio che l’ha costretto ad uscire durante il derby contro il Catanzaro.

Di seguito la nota del club:

“Ripresa immediata degli allenamenti nella settimana che porterà alla gara di sabato con il Cittadella. Questa mattina i rossoblù si sono ritrovati al San Vito Gigi Marulla, chi ha preso parte alla gara di ieri ha effettuato lavoro di scarico in palestra. Lavoro aerobico a secco alternato con partitelle a pressione per i calciatori che non sono scesi in campo o hanno giocato spezzoni di gara. Differenziato per Andrea Meroni e Baldovino Cimino. Domani seduta pomeridiana.

LE CONDIZIONI DI GENNARO TUTINO

Gennaro Tutino è stato sottoposto nel pomeriggio ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio subito nei primi minuti della gara giocata ieri. Le risultanze hanno evidenziato una sofferenza a carico del flessore della coscia destra, il calciatore osserverà un congruo periodo di riposo e cure fisioterapiche”.